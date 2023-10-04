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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

اضرار السمنة على
اضرار السمنة على النساء في مرحلة إنقطاع الطمث

هناك العديد من الأضرار التي تترتب عليها السمنة، وقد كشف بحث جديد أجراه باحثون من جامعة إيست فيرجينيا، أن السمنة تزيد من أعراض انقطاع الطمث.

 

أضرار السمنة على النساء في مرحلة انقطاع الطمث

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة،  أن السمنة تزيد من اعراض انقطاع الطمث، مثل : الهبات الساخنة، وقد شاركت في تجربة الدراسة 119 امرأة، تمت متابعتهن لمدة 5 سنوات.

 

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وكشف نتائج البحث، أن المصابات بالسمنة هم أكثر عرضة لزيادة أعراض إنقطاع الطمث، وأعراض الجهاز البولي التناسلي، واضطرابات المزاج، وانخفاض الرغبة الجنسية، وفقا لما نشر في موقع "ميديكال نيوز توداي".

 

أضرار السمنة على النساء في مرحلة إنقطاع الطمث

 

واقترح الباحثون، أن البدينات يتعرضن لزيادة أعراض التي تصاحب إنقطاع الطمث من الهبات الساخنة والتعرق الليلي لأن الأنسجة الدهنية تعمل كعازل يحبس حرارة الجسم، مما يولد حرارة إضافية.

 

وأضاف الباحثون، إلى أن السمنة قد تؤدي إلى اختلالات هرمونية، ما يسبب زيادة في مستوى هرمون الاستروجين، الذي يساهم في زيادة أعراض انقطاع الطمث، بالإضافة إلى إستجابة أقل للعلاج بالهرمونات، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدي.

السمنة انقطاع الطمث أعراض انقطاع الطمث النساء انخفاض الرغبة الجنسية هرمون الأستروجين

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بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

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