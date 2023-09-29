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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم 3 الأهم.. نصائح للحفاظ على البيض لفترة طويلة

نصائح لحفظ البيض
نصائح لحفظ البيض طازجا لفترة طويلة  

لا يخلو أي منزل من البيض، فهو يدخل في العديد من الاطعمة، ويحتوي على فوائد صحية عديدة، ويمكن تناوله مسلوقاً أو مخفوقاً او يدخل في العديد من الوصفات.

 

نصائح لحفظ البيض طازجا لفترة طويلة

 

ويحتوي البيض على البروتين والأحماض الدهنية والأملاح المعدنية كالفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وفيتاميني "إيه" و"بي".

 

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وبمكن لطرق حفظ البيض ان تسبب في فساده، أو حتى تغير جودته، ولا تجعله طازجا كما كان حين تم شرائه، ويبلغ معدل صلاحية البيض نحو 28 يوماً.

 

نصائح لحفظ البيض طازجا لفترة طويلة

 

وبحسب موقع "هايل براكسيس"، فهناك بعض النصائح التي يمكن ان تساعد على حفظ البيض طازجة لمدة طويلة، ومن أهمها :

- احفظي البيض في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 35 و 40 درجة.

- لا تتركي البيض في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

- لا تغسلي البيض قبل تخزينه.

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