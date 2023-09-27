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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ما تفتحها.. خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

خطوات سهلة لمعرفة
خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

يعتبر البيض من العناصر الأساسية في المطبخ، وذلك لما قد نستخدمه في العديد من الوصفات، إضافة إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مثل : الكالسيوم والدهون الصحية والصوديوم والبوتاسيوم والحديد.

 

خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

 

وواحيانا نصاب بالشك من فساد البيض، سواء قبل شراءه، او بعد تخزين البيض في الثلاجة، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن الكشف بها عن البيض الفاسد دون فتحها.

 

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ووفقا لما جاء في موقع Timesofindia، بأن هناك خمس طرق يمكن الكشف بها البيض الفاسد من السليم، وإليكم ابرز هذه الطرق، وتشمل :

 

_ الطفو:

وفي هذا الأختبار بتم وضع البيضة في وعاء مليء بالماء، وأن نزل البيض إلى القاع فهو بيض طازج، أما أذا طفت البيضة إلى الأعلى، فمن المحتمل أنها فسدت ويجب التخلص منها.

 

_ اللون:

وعند كسر البيض وظهور بقع حمراء أو أي نوع من تغير اللون على صفار البيض، فستكون هذه البيضة فاسدة.

 

خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

 

_ الرائحة :

وأذا صدر من البيض رائحة كريهة أو رائحة تشبه الكبريت، فهذه علامة على أنها فاسدة.

 

_  الهز :

وعند هز البيضة بلطف بالقرب من أذنك، فلا يجب ان نشعر بصوت أهتزاز الماء بداخله، وذلك لان الصفار والبياض ملتصقين بالقشرة الداخلية، ولكن إذا سمعت صوت أهتزاز الماء، فهذا مؤشر على أن البيضة قد فسدت.

 

_  القشرة :

وإذا كانت القشرة متشققة أو متكسرة، فقد يكون البيض تعرض للبكتيريا.

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