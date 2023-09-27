4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

يحدث النزيف الداخلي عندما تنزف من الأوعية الدموية ويتجمع الدم داخل الجسم، وهي تعتبر من الحالات الطبية الغير متوقعة، والتي يمكن ان تترك كدمات خارجية على الجسم، لا يعام البعض أسبابها.

أسباب النزيف الداخلى

ويرجع سبب حدوث النزيف الداخلي إلى مجموعة متنوعة من العوامل، مثل : الحوادث والإصابات والأمراض.

ومن أبرز أسباب النزيف الداخلي، وفقًا لما نشر في موقع "Very well health".

_ الحوادث والإصابات :

يحدث النزيف الداخلي بسبب الصدمة، مثل : الحوادث المرورية أو السقوط أو الإصابات الرياضية.

_ تمدد الأوعية الدموية :

ويحدث النزيف الداخلى بسبب انتفاخ الأوعية الدموية، وذلك نتيجة ضعف في جدار الأوعية الدموية، في بعض الأحيان، يحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية نتيجة القيام بنشاط بدني مكثف، وفي أحيان أخرى، يحدث دون سبب واضح خلال النوم.

أسباب النزيف الداخلى

_ اضطرابات النزيف :

ويحدث النزيف الداخلي نتيجة بعض الاضطرابات النزفية، مثل : الهيموفيليا وهو نزيف داخلي تلقائي، ويظهر عندما لا يتجلط الدم كما يجب، بسبب نقص خلايا الدم التي تسمى الصفائح الدموية أو البروتينات التي تسمى عوامل التخثر.

_ الإفراط في استخدام بعض الأدوية :

ويزيد الإفراط في تنازل بعض الأدوية من حدوث النزيف الداخلي، مثل : الأدوية المضادة للتخثر والأدوية المضادة للالتهابات.