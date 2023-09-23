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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أعراض خطيرة تدل على حدوث النزيف الداخلى.. احذرها

أعراض النزيف الداخلى
أعراض النزيف الداخلى

يعتبر النزيف الداخلي هو حالة طبية خطيرة، وتحدث عندما تنزف من الأوعية الدموية ويتجمع الدم داخل الجسم.

 

أعراض النزيف الداخلى

 

ويرجع سبب حدوث النزيف الداخل إلى مجموعة متنوعة من العوامل، مثل : الحوادث والإصابات والأمراض، ومن ابرز اعراض النزيف الداخلي، وفقًا لما نشر في موقع "Very well health".

 

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- الدوار، والدوخة، بسبب فقدان الدم السريع أو الهائل، 

- ألم الصدر بسبب النزيف الداخلي الألم.

- ضيق في التنفس والذي يث مع فقدان الدم، وقلة خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة.

 

أعراض النزيف الداخلى

 

- تنميل في اليدين والقدمين، بسبب ضغط الجسم على الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء المهمة.

- التغيرات في الرؤية، تحدث قبل فقدان الوعي.

- الغثيان أو القيء، بسبب فقدان الدم.

- فرط التعرق عند فقدان الدم بشكل مفاجئ.

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