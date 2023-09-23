ظهور هذه الاعراض على طفلك تدل على معاناته من الإكتئاب.. احترسى

يعتبر الإكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا بالحزن ، وهو يؤثر على التفكير والسلوك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

أعراض الإكتئاب لدى الاطفال والمراهقين

قد يواجه من يعانون من الإكتئاب ، صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش، وفقا لما نشر في موقع “مايوكلينك” الطبي.

وتتشابه علامات الإكتئاب وأعراضه الشائعة لدى الأطفال والمراهقين مع تلك الشائعة لدى البالغين، ولكن قد تكون هناك بعض الاختلافات لدى الأطفال الأصغر سنًا، ويمكن أن تتضمن أعراض الاكتئاب لدى الاطفال والمراهقين ما يلي :

_ الحزن.

_ التعلق العاطفي المفرط.

_ القلق.

_ الشعور بالوجع والآلام

_ رفض الذهاب إلى المدرسة.

_ النحافة والإمتناع عن تناول الطعام.

أعراض الإكتئاب لدى الاطفال والمراهقين

أما لدى المراهقين، يمكن أن تتضمن أعراض الإكتئاب ما يلي :

_ الحزن.

_ الشعور بالسلبية وانعدام القيمة.

_ الغضب.

_ ضعف الأداء المدرسي أو قلة الحضور الدراسي.

_ الحساسية المفرطة.

_ تعاطي المخدرات أو الكحول.

_ الإفراط في الأكل والنوم.

_ إيذاء الذات.

_ فقدان الاهتمام بالأنشطة الطبيعية.

_ تجنب التفاعل الاجتماعي.