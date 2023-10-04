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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

مشروبات تحارب إرتفاع
مشروبات تحارب إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

قد يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية، كخطر الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الأوعية الدموية.

مشروبات تحارب إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

ويمكن لبعض المشروبات أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، والتي بدروها تمنع الإصابة بالأمراض التي تترتب عليها، وفقا لما نشر في موقع healthmatch.

 

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ومن أبرز المشروبات التي تحارب الكوليسترول المرتفع، ما يلي :

 

_ الشاي الأخضر :

تناول الشاي الأخضر يقلل من امتصاص الدهون في الأمعاء، ويقلل من الأحماض الدهني، مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، و خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

_ حليب الصويا :

ويمكن لتناول حليب الصويا أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

 

مشروبات تحارب إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

 

_ عصير الطماطم :

ويمكن لشرب عصير الطماطم وبسبب احتواءه على مة الليكوبين أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

_ عصير التوت :

يحتوي عصير التوت على الألياف والفلافونيد التي تقلل من الدهون، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم و محاربة الدهون الثلاثية، والالتهابات، ويخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم.

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