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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتجنب التعرض للتسمم الغذائي .. 3 طرق آمنة لفك تجميد الدجاج 

طرق صحية لفك تجميد
طرق صحية لفك تجميد الدجاج بأمان

أغلبنا يقوم بفك تجميد الدجاج وتركه على الرخامة حتى يفك التجميد لحين طهيها، وهو ما يجعل البكتيريا تنمو على الدجاج، مما قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.

 

طرق صحية لفك تجميد الدجاج بأمان

 

 

وقالت اختصاصي التغذية الأمريكي Gavin Van De Walle،  أن إذابة الدجاج المجمد على رخامة المطبخ قد يتسبب في التعرض للبكتيريا والإصابة بالمرض، وفقا لما نشر في صحيفة “نيويورك بوست”.

 

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وأفادت أختصاصي التغذية، بأن ترك الدجاج على رخامة المطبخ لفك تجميدها، قد يتسبب في نمو البكتيريا عليها، وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة فيما حولها.

 

طرق صحية لفك تجميد الدجاج بأمان

 

وأشار Gavin Van De Walle، إلى أن هناك ثلاث بدائل للحد من التعرض المحتمل لخطر نمو البكتيريا، وإذابة الدواجن بأمان، وتشمل :

-  إذابة الدجاج في الميكروويف.

-  إذابة التجميد تحت الماء البارد.

- إذابة التجميد في الرف السفلي من الثلاجة.

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