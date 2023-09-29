احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

يظن البعض أن غسل الدجاج النيئ قبل طهيه يمكن أن يجعله أكثر أمانا، لكن القيام بذلك قد يؤدي في الواقع إلى انتشار العديد من الأمراض بفعل البكتيريا الموجودة عليها.

نصائح يجب اتباعها عند غسل الدجاج لمنع انتشار البكتيريا

ويمكن للكائنات الحية وبكتيريا السالمونيلا الخطيرة الموجودة على الدجاج، والتي تعتبر من مسببات الأمراض أن تنتشر حول حوض المطبخ والأسطح القريبة من الماء.

ولتجنب هذه المشاكل الصحية، فيجب اتباع بعض النصائح عند تنظيف الدجاج النئ، والتي يمكن بها تقليل الإصابة بالخطر وانتشار بكتيريا السالمونيلا والسموم التي يمكن ان تتركها خلفها.

نصائح يجب إتباعها عند غسل الدجاج لمنع إنتشار البكتيريا

وذكر موقع “هيلث لاين" بعض النصائح الأخرى لإذابة الدواجن وتنظيفها قبل طهيها، ومنع إنتشار البكتيريا من الانتشار، ومن ابرزها ما يلي :

- تجنب غسل الدجاج قبل الطهي.

- عدم ترك الدجاج خارج الثلاجة أكثر من 15 دقيقة.

- وضع الدجاج في الرف السفلي من الثلاجة للذوبان.