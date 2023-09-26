عاجل
ضبط 838 كيلو جرام لحوم فاسدة وملح طعام مجهول المصدر بالإسكندرية أخبار الفن |القصة الكاملة لرفض نيشان اعتذار ياسمين عز .. مروة صبري تنتقد عارفة عبد الرسول أخبار التعليم … الجامعات توضح حقيقة تأجيل الدراسة أسبوع .. ‎إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها مطلوب حيا أو ميتا.. من هو أخطر رجل بأمريكا الجنوبية الذي حول أحد السجون لفندق بحمام سباحة بنفوذه؟ "القصة كاملة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

تحذير من فك تجميد
تحذير من فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة 

احيانا نقوم بإذابة الدجاج بعد خروجه من الديب فريزر، ولكن اغلبنا نقوم بإذابة الدجاج بطريقة خاطئة، ومن بين هذه الطرق بعضها يمكن ان يتسبب في تسمم غذائي.

 

تحذير من فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة 

 

 

وقالت اختصاصي التغذية الأمريكي Gavin Van De Walle،  أن إذابة الدجاج المجمد على رخامة المطبخ قد يتسبب في التعرض للبكتيريا والإصابة بالمرض، وفقا لما نشر في صحيفة “نيويورك بوست”.

 

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

 

وأفادت أختصاصي التغذية، بأت ترك الدجاج على رخامة المطبخ لفك تجميدها، قد يتسبب في نمو البكتيريا عليها، وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة فيما حولها.

 

تحذير من فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة 

 

وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن لمجرد ترك الدجاج وفك تجميدها على رخامة المطبخ قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.

 

كما نصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعدم غسل الدجاج تحت الماء الجاري، لأن الماء المرشوش يمكن أن ينشر البكتيريا حولها .

الدجاج تجميد الدجاج فك تجميد الدجاج إذابة الدجاج المجمد تسمم غذائي البكتيريا ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

موضوعات متعلقة

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

في أقل من 10 دقائق.. طريقة عمل عيش السرايا

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

مقبلات سورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

من المطبخ المغربي.. طريقة عمل يخنة الخضروات بالحمص

بعد طلاقها من شريف منير.. صور أثارت الجدل لـ لورا عماد

نشرة المرأة والصحة.. تناول هذا المشروب أثناء الحمل يصيب الأطفال بالتوحد.. تحذير من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا.. ياسمين صبري قبل وبعد الشهرة

ترشيحاتنا

مصرع طفل غرقا بمياه أسفل كوبرى بالدقهلية

شعبة المواد الغذائية بالجيزة تنفي نقص السكر وتكشف عن السعر الحقيقي| فيديو

أحدث الأسعار لقطع غيار تويوتا كورولا في مصر

ينافس إقليميا ويجذب مليارات الدولارات.. السيسي خلق مصدر دخل قومي جديد لمصر| تفاصيل

الصين توجه رسالة عاجلة إلى الدول الغربية بشأن خطوط أنابيب نورد ستريم

القضاء الأمريكي يدين ترامب بتهمة الاحتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

تجري جراحة عاجلة.. أبرز المحطات الفنية في حياة صوفيا لورين

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ