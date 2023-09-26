احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

احيانا نقوم بإذابة الدجاج بعد خروجه من الديب فريزر، ولكن اغلبنا نقوم بإذابة الدجاج بطريقة خاطئة، ومن بين هذه الطرق بعضها يمكن ان يتسبب في تسمم غذائي.

تحذير من فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة

وقالت اختصاصي التغذية الأمريكي Gavin Van De Walle، أن إذابة الدجاج المجمد على رخامة المطبخ قد يتسبب في التعرض للبكتيريا والإصابة بالمرض، وفقا لما نشر في صحيفة “نيويورك بوست”.

وأفادت أختصاصي التغذية، بأت ترك الدجاج على رخامة المطبخ لفك تجميدها، قد يتسبب في نمو البكتيريا عليها، وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة فيما حولها.

تحذير من فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة

وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن لمجرد ترك الدجاج وفك تجميدها على رخامة المطبخ قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.

كما نصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعدم غسل الدجاج تحت الماء الجاري، لأن الماء المرشوش يمكن أن ينشر البكتيريا حولها .