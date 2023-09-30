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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

4 أمراض يمكن تجنبها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة.. تعرف عليها

فوائد يمكن جنيها
فوائد يمكن جنيها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة  

كشفت دراسة أن الجلوس لفترات طوبلة يمكن أن يؤدي للوفاة، ولكن قد لا يمكن للبعض اختيار الوقوف أو الجلوس عند أداء مهامهم اليومية.

 

فوائد يمكن جنيها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة

 

ويمكن تقليل عدد ساعات الجلوس يوميًا، عن طريق الوقوف في القطار، وصعود الدرج، والتجول في المكتب عند تلقي مكالمة هاتفية، والخروج للتنزه في استراحة الغداء، وذلك للحد من الجلوس لفترات طويلة.

 

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ووجدت دراسة أجرتها جامعة تشيستر بإنجلترا، أن الوقوف لمدة ثلاث ساعات يوميا يعادل تشغيل عشرة سباقات ماراثون في السنة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

 

ويمكن للوقوف معظم اليوم، أن يحرق حوالي 30 ألف سعرة حرارية أكثر من الجلوس، ومن ثم حرق المزيد من الدهون، وفيما يلي سنقوم بذكر فواىد اخرى للحد من الجلوس لفترات طويلة. وتشمل :

 

_ تجنب الإصابة بالسرطان:

أظهرت الأبحاث أن الحد من الجلوس لفترات طويلة يقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطانات الرئة والرحم والأمعاء، و انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

 

فوائد يمكن جنيها عند الحد من الجلوس لفترات طويلة

 

_ الحفاظ على صحة القلب :

وقد يضر الجلوس لفترات طويلة بصحة بالقلب، ووجد باحثون أستراليون أن كل ساعة نقضيها جالسين في مشاهدة التلفاز تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%.

 

_ الوقاية من مرض السكري :

وقد يقلل الجلوس لفترات طويلة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وقد يكونون أقل عرضة للخطر لأنهم ببساطة يميلون إلى التحرك.

 

_ يحسن من الصحة النفسية :

تم ربط أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة مع قلة النشاط، والذي قد يشمل الجلوس طوال اليوم؛ حيث أن أولئك الذين يجلسون لفترة طويلة من اليوم لديهم خطر أكبر للإصابة بالاكتئاب في سن 18 عامًا.

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