الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

أحيانا نجلس لفترات طويلة عند العمل أو المذاكرة، وحذرت دراسة جديدة أجراها باحثون أمريكيون، أن عدم ممارسة النشاط البدني والجلوس لفترة طويلة قد يؤدي إلى الموت المبكر.

مخاطر الجلوس لأكثر من 30 دقيقة يوميًا

وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الجلوس لمدة عشر ساعات يوميا، سواء كان ذلك في العمل أو مشاهدة التلفاز يزيد بسرعة من خطر الإصابة بالخرف، وفقا لما نشر في صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأضاف الباحثون، إلى أن الجلوس لأكثر من 30 دقيقة قد يتسبب في آلام الظهر، ولا يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تعالج المشاكل التي يتسبب بها الجلوس لفترات طويلة.

مخاطر الجلوس لأكثر من 30 دقيقة يوميا

ووجد الباحثون، أن الجلوس لفترات طويلة يضر بالقلب؛ حيث إن كل ساعة نقضيها جالسين في مشاهدة التلفاز تزيد خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية 18%.

وجدت دراسة أسترالية راقبت الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا أن أولئك الذين جلسوا لأكثر من 11 ساعة يوميًا لديهم احتمال متزايد للوفاة في السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بأولئك الذين جلسوا لمدة أقل من أربع ساعات يوميًا.