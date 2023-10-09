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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكرم أبطال شاركوا في حرب أكتوبر على الهواء.. فيديو

التكريم
التكريم

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

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وكرم الإعلامي أحمد موسى، العميد محمود أبو المعاطي، ورقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، خلال برنامجه "على مسئوليتي" وذلك خلال استضافتهما للحديث عن ذكرياتهما في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر وكواليس مشاركتهما في الحرب.

وأهدى موسى درعًا تكريميًا من قناة صدى البلد، لأبطال حرب أكتوبر، واصفا هذه الذكريات بأنها جزء من تاريخ مصر العظيم.
 

 

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