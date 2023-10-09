أحد أبطال نصر أكتوبر: العدو الإسرائيلي بيخاف من المواجهة.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "العدو الإسرائيلي بيخاف من المواجهة".

وأضاف: "الثعرة لم تكن ثغرة بل كانت معركة قاتلة للعدو الإسرائيلي"، لافتا: "كنا مؤمنين وواثقين من النصر لأننا تدربنا جيدا، والتدريب كان أصعب من الحرب".

وأشار رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "الإسرائيلين كانوا أما بيشوفوا قواتنا رايحة عليهم يهربوا"، مضيفا: ""نجحنا في تحطيم أسطورة خط باريف وأصبحنا وجها لوجه مع العدو الإسرائيلي".