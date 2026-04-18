تصفيق حاد لفيلم On the Dry Rock بعد ختام عروض مسابقة إسطنبول السينمائي

شهدت قاعة سينما أطلس عرض فيلم «On the Dry Rock» للمخرجة يشيم أوستاوغلو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول السينمائي، وسط حضور لافت من جمهور السينما وصنّاعها.



الفيلم يمتد إلى حوالي 82 دقيقة، ويقدم تجربة سينمائية ذات طابع إنساني وتأملي، حيث تمزج المخرجة بين السرد البصري الهادئ والطرح العميق للقضايا الاجتماعية والحديث عن المهمشين.



ويعكس العمل أسلوب المخرجة المعروف باهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وبناء الشخصيات في سياقات معقدة، ما يمنح الفيلم بعدًا نفسيًا وإنسانيًا واضحًا.



ويأتي عرض «On the Dry Rock» ضمن برنامج متنوع يقدّمه المهرجان هذا العام، والذي يسلّط الضوء على تجارب سينمائية معاصرة من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على السينما ذات الطابع الفني المستقل.

