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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد أبطال نصر أكتوبر: كنا في فرحة غامرة للشهادة من أجل الوطن.. فيديو

رقيب نبيل عبدالله
رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

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أحمد موسى يخصص فقرة مع أبطال أكتوبر للحديث عن النصر وحرب الكرامة

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أحد أبطال حرب أكتوبر: يوم واحد فقط توقفنا فيه عن التدريب

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "تم تجنيدي بالقوات المسلحة في شهر يونيو 1968، وحصلت على فرقة قائد دبابة في مدرسة المدرعات".

 

وأضاف: "كنا نتدرب باستمرار في الخطاطبة لنكون على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي"، لافتا: "نجحنا في تحطيم أسطورة خط باريف وأصبحنا وجها لوجه مع العدو الإسرائيلي".

 

وأشار: "كنا نتدرب يوميا قبل حرب أكتوبر على التكتيك والسير ليلا على مسرح العمليات"، مؤكدا: "كنا في فرحة غامرة للشهادة من أجل الوطن".
 

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