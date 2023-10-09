أحد أبطال نصر أكتوبر: كنا في فرحة غامرة للشهادة من أجل الوطن.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "تم تجنيدي بالقوات المسلحة في شهر يونيو 1968، وحصلت على فرقة قائد دبابة في مدرسة المدرعات".

وأضاف: "كنا نتدرب باستمرار في الخطاطبة لنكون على أهبة الاستعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي"، لافتا: "نجحنا في تحطيم أسطورة خط باريف وأصبحنا وجها لوجه مع العدو الإسرائيلي".

وأشار: "كنا نتدرب يوميا قبل حرب أكتوبر على التكتيك والسير ليلا على مسرح العمليات"، مؤكدا: "كنا في فرحة غامرة للشهادة من أجل الوطن".

