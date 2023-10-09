أحد أبطال حرب أكتوبر: يوم واحد فقط توقفنا فيه عن التدريب

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع أبطال أكتوبر للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

وقال العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، "تخرجت في الكلية الحربية عام 1971، وانضممت للفرقة الرابعة مدرعة، كقائد فصيلة مشاة ميكانيكي"، لافتا إلى أنه "في حرب 73 كان برتبة ملازم أول".

وأضاف العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، "كنا نبدأ بالتدريب إلى أن نصل إلى الاحتراف، والتدريب كان يوميا صباحا ومساء قبل حرب أكتوبر، والتدريب المستمر ساعدنا في الوصول إلى الاحتراف".

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، "كنا نتدرب على القيادة في المياه قبل الحرب بعام ونصف العام، معلقا "اليوم الوحيد الذي توقفنا فيه عن التدريب كان لسماع خطاب الرئيس السادات".