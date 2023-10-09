دار الكتب والوثائق تحتفل بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

يقام الاحتفال في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023م، بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

وتشمل الاحتفالية برنامجا حافلا يبدأ بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر، يليها بدء الاحتفالية بالسلام الجمهوري و القرآن الكريم، ثم الكلمات الإفتتاحية كالتالي: كلمة أ.د أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، كلمة أ.د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتعقد ندوة بعنوان "مع أبطال نصر أكتوبر المجيد"، يعقبها تكريم أبطال نصر أكتوبر، ثم يتم تدشين مشروع توثيق نصر أكتوبر، وحفل مع كورال شباب تنمية المواهب بالأوبرا إخراج د. سامح صابر .