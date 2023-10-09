"حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب".. محاضرة بآثار عين شمس

استضافت كلية الاثار جامعة عين شمس، اللواء أركان حرب د. محمد عبد الخالق قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد شهود عيان وأبطال معركة العزة والكرامة في 1973م، وألقى محاضرة لطلاب الكلية والجامعة بعنوان: (حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب)، وأعقبها فتح باب المناقشات، حيث قام بالرد على تساؤلات الطلاب.

يشار إلى أن اللقاء عقد بالتعاون بين إدارة رعاية الطلاب بالكلية وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبحضور العقيد أركان حرب أحمد فهمي، مدير الإدارة ، وتولى إدارة الجلسة د.غادة فايد، رائد اتحاد طلاب الكلية.