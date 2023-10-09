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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثعلب ولعب بالعدو.. أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف كيف خدع السادات إسرائيل

العميد محمود أبو
العميد محمود أبو المعاطي

 قال العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "إسرائيل استخدموا كل أنواع الأسلحة التي تخطر على بال الإنسان والتي لا تخطر على باله"، لافتا: "استخدموا الأسلحة المحرمة دوليا".

 

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أحمد موسى يخصص فقرة مع أبطال أكتوبر للحديث عن النصر وحرب الكرامة

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أحد أبطال حرب أكتوبر: يوم واحد فقط توقفنا فيه عن التدريب

وأضاف العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل تتعامل بكل ما هو شرعي وكل ما هو غير شرعي"، متابعا: "إسرائيل تعرضت لصفعة في حرب أكتوبر".

 

وأشار العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "جنودنا وصلت لدرجة الاحتراف خلال التدريبات قبل حرب أكتوبر"، موضحا: "الرئيس الراحل السادات كان داهية وثعلب وكان يلعب بالإسرائيلين".

 

وتابع: "السادات خدع الإسرائيليين بالمناورات، وفتح باب الحج والعمرة للضباط، وأخرج دفعة رديف من الجيش، كل ذلك كان من ضمن خطة الخداع".
 

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