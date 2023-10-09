ثعلب ولعب بالعدو.. أحد أبطال نصر أكتوبر يكشف كيف خدع السادات إسرائيل

قال العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "إسرائيل استخدموا كل أنواع الأسلحة التي تخطر على بال الإنسان والتي لا تخطر على باله"، لافتا: "استخدموا الأسلحة المحرمة دوليا".

وأضاف العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل تتعامل بكل ما هو شرعي وكل ما هو غير شرعي"، متابعا: "إسرائيل تعرضت لصفعة في حرب أكتوبر".

وأشار العميد محمود أبو المعاطي، أحد أبطال حرب أكتوبر،: "جنودنا وصلت لدرجة الاحتراف خلال التدريبات قبل حرب أكتوبر"، موضحا: "الرئيس الراحل السادات كان داهية وثعلب وكان يلعب بالإسرائيلين".

وتابع: "السادات خدع الإسرائيليين بالمناورات، وفتح باب الحج والعمرة للضباط، وأخرج دفعة رديف من الجيش، كل ذلك كان من ضمن خطة الخداع".

