100 ركعة.. أحد أبطال نصر أكتوبر يحكي كيف استقبلته عائلته بعد العودة من الحرب| فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

وقال رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "لم أكن أرسل خطابات لأسرتي واعتبروني شهيدا في حرب أكتوبر".

وأضاف رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "البلد كلها كان بتحتفل بيا أول ما رجعت وكله كان يقابلني يسلم عليا ويقولوا الشهيد رجع".

وأشار رقيب نبيل عبدالله عبد المجيد، أحد أبطال نصر أكتوبر،: "والدتي كانت نادرة لو رجعت من حرب أكتوبر هتصلي 100 ركعة لله، وأول ما رجعت صلت 100 ركعة".

