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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023: تتبع خطوات إبداعية

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم  على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.


برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023:


على الرغم من أنك شخص مسالم ولا تحب أن تتضارب أفكارك مع أحد، ستختلف اليوم مع أي شخص حتى المناقشات العادية التي تجريها مع الأصدقاء. كما أن خطواتك ستختلف ببساطة عن أي يوم بسبب بعض الأساليب الإبداعية التي تتبعها.


حظك اليوم برج الجدي مهنيا

أنت تشعر بالشغف الشديد مما يجعلك قادر على الحصول على المزيد من الخبرات والمعلومات من حولك، ولديك روح القيادة لتكون إدارى ناجح ويتولى مسؤلية الأعمال التى يقوم بها


برج الجدى اليوم عاطفيا

لا تتشاجر مع شريك الحياة، وأحتويه فهو لديه مبررات عليك أن تسمعها منه أولاً، وكن حنون عليه، ولا تغضب منه من أقل شيء، وأذهب معه إلى رحلة قصيرة.

 

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برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى


مارس رياضة الجرى التى تمد جسمك بالنشاط والحيوية، مع التقليل من الطعام الذى تتناوله فى الشارع، وتناول الطعام المنزلى قليل الزيوت، لتشعر بصحة.


برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك وقيمه كل فترة لتعلم ما مدى تقدمك، مع أعطاء النصيحة لمن يحتاجها ليشعر من حولك بالأمتنان ويتخذك قدوة حسنة له.

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