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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

4 أبراج تقع في حب الأصدقاء.. هل أنت منهم؟

ابراج تقع في حب أصدقائهم
ابراج تقع في حب أصدقائهم

الحب والرومانسية من أهم الأشياء في حياة أي شخص، وقد يكون الوقوع في الحب أسرع شيء، وقد تقع أبراج في حب أصدقاء مقربين لهم، ونرصد أهم الأبراج التي تقع في حب أصدقائهم حسب ما نشره موقع yourtango

 


برج الحوت  

برج الحوت هو أكثر علامات الأبراج حساسية وبديهية، فإنه “يمكن أن تغمره مشاعرهم بسهولة”، لكن لا يزال بإمكان العلامات المائية المتغيرة أن تصنع شركاء استثنائيين في علاقات طويلة الأمد. ومن المحتمل أن يقع أصحاب برج الحوت في حب اصدقاءهم  ، كما إن الحصول على شخص حوت  ليقع في حبك والحفاظ على انتباههم وعاطفتهم ، على المدى الطويل ، يتطلب التزامًا جادًا” ، ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أنه إذا كان قلب برج الحوت قد كسر مرات عديدة ، تقل احتمالية ثقتهم مرة أخرى بمجرد تعرضهم للحرق مقارنة بالآخرين

 

برج العذراء 



يتسم برج العذراء بكونه انتقائيا ولديه توقعات عالية في الحب، مما يعني أنه ينتقد بشدة شراكاته، وقد يقعون في الحب مع أصدقائهم، وعلى الرغم من أنهم قد لا يكونون“ الأكثر صراحة في ما يتعلق بعاطفتهم تجاه الآخرين، إلا أنهم دائما ما يظهرون حبهم للآخرين من خلال أعمال الخدمة أو قضاء وقت ممتع. ”عندما يقفز برج العذراء ويقول “أنا أحبك” كن مطمئنا أنهم يقصدون ذلك.

 

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برج القوس

من المرجح أن يكون لأصحاب برج القوس علاقات حب مع أصحابهم وان القوس يمكن أن يقع في الحب، فإن كفاحهم هو تركيز كل طاقتهم العاطفية والرومانسية والعاطفية على شخص واحد فقط وبمجرد أن تبدأ الأمور في الركود، فإنها تبدأ في الحفاظ على عاطفة القوس.


برج الجوزاء
 

يشتهر الجوزاء بالازدواجية والسحر، حيث يمكنك أن تجدهم في كثير من الأحيان يتلاعبون بمجموعات أصدقاء متعددة، ونشاطات جانبية، وهوايات، وربما حتى عشاق بصدق، وقد يقعون في الحب مع أصدقاء كما أن مواعدة برج الجوزاء يمكن أن يكون صعبا بسبب حاجتهم المستمرة للتحفيز الفكري واللفظي ويحتاج الجوزاء إلى التأكد من أن أي علاقة يلتزمون بها على المدى الطويل لن تصبح قديمة أو مملة في غضون بضع سنوات.

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