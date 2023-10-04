4 أبراج تقبل الزواج الثاني .. هل أنت منهن؟

تقبل المرأة للزواج الثاني ، تكاد تكون غير مقبولة بالمرة عند الغالية العظمي من السيدات ، لأن المرأة عندما تحب تتعلق بمن تحب تعلقا كبيرا ، ولا تقبل علي الإطلاق أن يشاركها أحد في زوجها ، لكن هناك بعض الحالات التي قد تقبل لظروف قهرية أن تكون زوجة ثانية أو أن يتزوج عليها زوجها .

ولأن الأبراج تحدد كل سلوك أصحابها في كل مناحي الشخصية ، نرصد الأبراج التي تقبل أن تكون زوجة ثانية أو أن يتزوج عليها زوجها وفقا لموقع horoscope.

أبراج تقبل أن تكون زوجة ثانية:

الحوت:

أنثى الحوت تقع فى الحب من أول نظرة ، فإحتمال إقدامها على الزواج كزوجة ثانية واردة لأنها طوال الوقت ستكون من النوع الذي يملك ثقة كبيرة بالنفس، لكنها أيضاً أنانية إلى حد ما وذلك ليتمكن الحوت من إشباع رغبته بتكريس وقته لإسعاد شريكته.

الجدي:

تحب الإستعراض وتعشق الحياة. السبب هو ان الرجل سينظر اليها بإنها إمرأة تحتاج الشعور بالحب وعليه ان يشكلها كيف ما شاء ، ومن الممكن ان تقبل الزواج الثثاني

وبالتأكيد سيبلغك بنيته الزواج قبل القيام بالأمر ولعله سيمنحك خيار البقاء أو الرحيل وسيحترم قرارك مهما كان ولكنها ينفضل البقاء والعيش معه كزوجة ثانية.

الميزان:

الميزان سيحاول أن يعدل بينك وبينها ويمنحك الحب بقدر ما يمنحها. المرأة التي سيسعى خلفها ستكون ساحرة جداً لكنها غير مخلصة كثيراً تماماً كما هي حال الميزان، فالمشكلة هنا أن الميزان سيؤكد لها أن الأمر لا يهمه لكن لاحقاً ستبدأ المشاكل والمشاجرات ، ولكنها في النهاية ستتقبل الأمر الواقع وتتعايش معه.

الأسد:

الأسد تبحث إمرأة الأسد بمكانة إجتماعية أو مهنية وزواج ثاني ما يمنحها من الإرتقاء في حياته الاجتماعية والمهنية. ستكون من النوع الذي يمدحه طوال الوقت ستمنح إهتمامها كاملاً طوال الوقت وستتعامل معه كما لو كان محور عالمها رغم أنها أكثر نجاحاً منه وهذا ما يجعله يتعلق بها بشدة.