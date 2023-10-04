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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023: تلتقي بأشخاص جدد

برج القوس
برج القوس

يعد برج القوس من الشخصيات تتميز بالحدس والذكاء العالي والحيوية وكثرة النسيان وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة  (22 نوفمبر – 21 ديسمبر) .

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي 

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

توقع ما هو غير متوقع وحافظ على عقل متفتح وهذا هو الوقت المناسب لتحمل المخاطر واستكشاف فرص جديدة وراقب الجائزة، ولا تدع أحدًا يحبطك.

برج القوس على الصعيد العاطفي

مع وجود كوكب الزهرة في قطاع الرومانسية والإبداع الخاص بك، فإن الحب منتشر في الهواء وستشعر بالمزيد من الشغف والمغامرة عندما يتعلق الأمر بأمور القلب.

إذا كنت أعزبًا، فهذا هو الوقت المناسب لتبرز نفسك وتلتقي بأشخاص جدد و إذا كنت في علاقة، فهذا هو الوقت المناسب لإضفاء الإثارة على الأمور وتجربة شيء جديد مع شريك حياتك.

توقعات برج القوس مهنيا 


حياتك المهنية على وشك الإقلاع ومع وجود كوكب المريخ في قطاع حياتك المهنية وصورتك العامة، فمن المحتمل أن تشعر بالطموح والتحفيز.

هذا هو الوقت المناسب لمواجهة تحديات جديدة ودفع نفسك إلى أقصى الحدود ولا تخف من الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتجربة شيء جديد.

توقعات برج القوس صحيا

صحتك الجسدية قوية، لكن قد تشعر بالاستنزاف العقلي و خذ بعض الوقت للرعاية الذاتية والتركيز على صحتك العقلية و هذا هو الوقت المناسب للتأمل أو ممارسة بعض اليوغا للمساعدة في تخفيف التوتر والقلق وتذكر أن تعطي الأولوية لرفاهيتك الجسدية والعقلية.
 

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