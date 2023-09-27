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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023| الحياة العاطفية مثمرة

برج القوس
برج القوس

يعد برج القوس من الأبراج التى تتميز بالحساسية الشديدة والمشاعر المرهفة والذكاء الشديدة.

نستعرض لكم أهم توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

علاقتك العاطفية ستكون سليمة اليوم وعلى الصعيد المهني أنت منتج وتبتعد عن المشاكل ويساعدك الرخاء على اتخاذ قرارات مالية ذكية و صحتك  في حالة جيدة.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

استمتع بكل لحظة اليوم لأن الحياة العاطفية ستكون قوية ومثمرة ولا ينبغي لأي شخص ثالث أن يتدخل في علاقتك ولا تدع النميمة تؤثر على حياتك.

اجلس للتحدث أكثر و كن مستمعًا صبورًا وسيساعد ذلك في حل المشكلات البسيطة على الفور.

قد تجد بعض إناث برج القوس المتزوجات أن الزوج أقل رومانسية وهذا أمر يحتاج كلاكما إلى التحدث عنه ونفهم بعضنا البعض للبقاء سعداء.

توقعات برج القوس مهنيا

سيكون لدى بعض محترفي تكنولوجيا المعلومات وكذلك مؤلفي النصوص والمهندسين المعماريين جدول أعمال مزدحم حيث سيقضون وقتًا إضافيًا في محطة العمل وسيخلق العملاء الفوضى ويحتاجون إلى تهدئتهم من خلال مهارات الاتصال الخاصة بك.

سيتعين على مندوبي المبيعات ومطوري الأعمال التوصل إلى أفكار جديدة في اجتماعات الفريق. سيحصل رجال الأعمال على أموال من الخارج مما سيساعدهم على التوسع في مواقع جديدة.

توقعات برج القوس صحيا

ليس لديك أي مشاكل طبية كبيرة اليوم وهذا يعني أنك ستكون بصحة جيدة وآمنة ومع ذلك، فمن الجيد الاعتناء بها أثناء ركوب الدراجة عبر التضاريس الجبلية وحافظ على هدوئك في المكتب ولا تنقل ضغط المكتب إلى المنزل و قضاء المزيد من الوقت مع العائلة. اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السفر و تذكر أن تحتفظ دائمًا بصندوق الإسعافات الأولية معك.

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