ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال يوميا؟.. وشرط واحد للحصول على الفوائد

يمد البرتقال الجسم بعدد كبير من الفوائد الصحية ويعزز جمال البشرة خاصة اذا تناوله الإنسان بكميات معتدله حيث لا يتجاوز ثمره واحده يوميا

ووفقا لما جاء في موقعbebeautiful نعرض لكم أهم فوائد تناول البرتقال يوميا

يحتوي البرتقال على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية مثل فيتامين C والفلافونويد والكاروتينات التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب، وتحسن صحة القلب.

وفقا للدراسات، فإن أي نظام غذائي يحتوي على مستويات أعلى من الحمضيات يحميك من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وكذلك أنواع معينة من السرطان - سرطان الكبد والرقبة والفم والرأس والمعدة.

على الرغم من أن البرتقال ليس مصدرًا ممتازًا للحديد، إلا أنه يحتوي على فيتامين سي ويعزز فيتامين سي قدرة الجسم على امتصاص الحديد ووهذا يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

الاستهلاك المنتظم للفواكه التي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد المغذية يمكن أن يدعم عمل جهازك المناعي ويجعلك أكثر مرونة.

فهو يساعد جسمك في إنتاج الكولاجين، وهذا يسرع معدل شفاء الجسم من الجروح.



نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم، فهو يحافظ على قوة العظام والعضلات والأعضاء والبوتاسيوم الموجود في البرتقال يخفض ضغط الدم.



نظرًا لأن البرتقال يحتوي على مضادات الأكسدة، فمن الآمن أن نقول إنه يحمي بشرتك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، ويساعد على تعزيز توهج الشباب على وجهك.

ويمكن أن يؤدي فيتامين C الموجود في البرتقال إلى تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه ويمكن للبرتقال علاج قشرة الرأس أيضًا.

يساهم فيتامين أ الموجود في البرتقال في صحة عينيك من خلال الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية، ويمنع تلف الأوعية الدموية المرتبط بالعمر والذي يمكن أن يؤدي حتى إلى العمى.

هناك طريقة أخرى لإضافة البرتقال إلى روتينك اليومي المعروف أيضًا باسم نظامك الغذائي للعناية بالبشرة، وهي الاستثمار في غسول الوجه البرتقالي لإزالة السمرة من هيمالايا .

فهو يزيل السمرة بشكل فعال وينعم بشرتك أثناء إزالة الخلايا الميتة وينتج عن ذلك بشرة صحية ومشرقة ومتوهجة طوال العام