سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025

شهد سعر الريال السعودي استقرارا مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-8-2025، داخل السوق الرسمية دون أي تغيير، بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية اليوم.

سعر الريال اليوم

وصل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه وفقا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري نحو 12.9 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع

أقل سعر ريال سعودي اليوم

أظهر أقل سعر ريال سعودي مقابل الجنيه نحو 12.49 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.58 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.72 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع في بنك سايب.

وتراوح سعر الريال أمام الجنيه ما بين 12.79 للشراء و12.96 و13.03 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية والعربي الإفريقي الدولي.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في بنكي "أبو ظبي الأول، وقطر الوطني QNB".

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.84 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في بنكي البركة وكريدي أجريكول.

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.86 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.87 جنيه للشراء و13 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري".

الريال السعودي في البنوك الأخرى

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.9 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، نكست، الأهلي الكويتي".

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.91 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، بيت التمويل الكويتي، التعمير والإسكان، المصرف العربي الدولي، HSBC".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر ريال مقابل الجنيه نحو 12.99 جنيه للشراء و 13.02 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر ريال سعودي ـمام الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.99 جنيه للبيع في بنك القاهرة.