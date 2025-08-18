سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18 أغسطس

ننشر أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الإثنين في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي المصري.
سجلت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية كالتالي:
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء 12.83 جنيه، وسعر البيع 12.89 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:
سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
سعر الريال في بنك قناة السويس:
سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء 12.85 جنيه، وسعر البيع 12.91 جنيه.
سعر الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء 12.85 جنيه، وسعر البيع 12.91 جنيه.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء 12.83 جنيه، وسعر البيع 12.89 جنيه.
سعر الريال في البنك العقاري المصري العربي:
سعر الشراء 12.86 جنيه، وسعر البيع 12.92 جنيه.
سعر الريال في بنك التعمير والإسكان:
سعر الشراء 12.83 جنيه، وسعر البيع 12.89 جنيه.