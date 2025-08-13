قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري – الأربعاء 13 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه

سجل سعر صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 12.85 و13.26 جنيه للشراء والبيع، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.


 

أسعار الريال في أبرز 10 بنوك:


 

البنك الأهلي المصري:


 

12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع


 

بنك مصر:


 

12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع


 

بنك القاهرة:


 

12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع


 

بنك الإسكندرية:


 

12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع


 

البنك التجاري الدولي CIB:


 

12.93 جنيه للشراء – 12.98 جنيه للبيع


 

المصرف العربي الدولي:


 

12.90 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع


 

مصرف أبوظبي الإسلامي:


 

12.96 جنيه للشراء – 12.99 جنيه للبيع


 

بنك البركة:

13.16 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

13.17 جنيه للشراء – 13.26 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري:

13.23 جنيه للشراء – 13.26 جنيه للبيع

تُظهر الأسعار استقرارًا نسبيًا مع تكرار سعر 12.85 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.

بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى قليلًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس.

 ويعكس هذا التباين الطفيف مرونة السوق وتوازن العرض والطلب على العملة السعودية.

صرف الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل المصري البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

حسن غانم

التعمير والإسكان يحقق أرباحا قياسية تصل إلى مبلغ 8.927 مليار جنيه وبنسبة نمو 73.1%

التأمينات الاجتماعية

اللواء جمال عوض يلتقي نقيب المحامين لبحث التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشيد بمشروعات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد