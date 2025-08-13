أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري – الأربعاء 13 أغسطس 2025

سجل سعر صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 12.85 و13.26 جنيه للشراء والبيع، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.





أسعار الريال في أبرز 10 بنوك:





البنك الأهلي المصري:





12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع





بنك مصر:





12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع





بنك القاهرة:





12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع





بنك الإسكندرية:





12.85 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع





البنك التجاري الدولي CIB:





12.93 جنيه للشراء – 12.98 جنيه للبيع





المصرف العربي الدولي:





12.90 جنيه للشراء – 12.93 جنيه للبيع





مصرف أبوظبي الإسلامي:





12.96 جنيه للشراء – 12.99 جنيه للبيع





بنك البركة:

13.16 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

13.17 جنيه للشراء – 13.26 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري:

13.23 جنيه للشراء – 13.26 جنيه للبيع

تُظهر الأسعار استقرارًا نسبيًا مع تكرار سعر 12.85 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.

بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى قليلًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس.

ويعكس هذا التباين الطفيف مرونة السوق وتوازن العرض والطلب على العملة السعودية.