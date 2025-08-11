سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف، لتتراوح أسعار الشراء بين 12.84 و12.93 جنيه، وأسعار البيع بين 12.94 و13.21 جنيه في البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

أعلى سعر للشراء جاء في بنك التنمية الصناعية عند 12.936 جنيه، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر للبيع عند 13.211 جنيه.

أسعار قريبة من القمة ظهرت في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.917 جنيه للشراء و12.952 جنيه للبيع.

أغلب البنوك الأخرى، مثل اتش اس بي سي، QNB الأهلي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، بنك البركة، كريدي أجريكول، حافظت على مستويات شراء بين 12.84 و12.91 جنيه، وبيع بين 12.94 و12.96 جنيه.

سجل البنك المركزي المصري 12.904 جنيه للشراء و12.941 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.