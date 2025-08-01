سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، إذ سجل تفاوتًا طفيفًا بين أسعار الشراء والبيع عبر البنوك المصرية.

أسعار صرف الريال السعودي

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.023 – بيع 13.051

المصرف العربي الدولي: شراء 12.961 – بيع 12.989

HSBC: شراء 12.960 – بيع 12.990

البنك المركزي المصري : شراء 12.959 – بيع 12.994

بنك الإسكندرية: شراء 12.953 – بيع 12.989

QNB الأهلي: شراء 12.950 – بيع 12.979

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.950 – بيع 12.978

البنك المصري الخليجي: شراء 12.938 – بيع 12.964

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.936 – بيع 12.984

ميد بنك: شراء 12.927 – بيع 13.055

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.920 – بيع 12.984

بنك مصر: شراء 12.918 – بيع 12.989

البنك الأهلي المصري: شراء 12.918 – بيع 12.989

بنك قناة السويس: شراء 12.904 – بيع 12.991

بنك البركة: شراء 12.891 – بيع 12.984

كريدي أجريكول: شراء 12.890 – بيع 12.980

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 12.874 – بيع 13.001

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.844 – بيع 13.211

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.770 – بيع 13.000

المصرف المتحد: شراء 12.532 – بيع 12.987