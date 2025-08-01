سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، إذ سجل تفاوتًا طفيفًا بين أسعار الشراء والبيع عبر البنوك المصرية.
أسعار صرف الريال السعودي
مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.023 – بيع 13.051
المصرف العربي الدولي: شراء 12.961 – بيع 12.989
HSBC: شراء 12.960 – بيع 12.990
البنك المركزي المصري : شراء 12.959 – بيع 12.994
بنك الإسكندرية: شراء 12.953 – بيع 12.989
QNB الأهلي: شراء 12.950 – بيع 12.979
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.950 – بيع 12.978
البنك المصري الخليجي: شراء 12.938 – بيع 12.964
بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 – بيع 13.173
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.936 – بيع 12.984
ميد بنك: شراء 12.927 – بيع 13.055
بنك التعمير والإسكان: شراء 12.920 – بيع 12.984
بنك مصر: شراء 12.918 – بيع 12.989
البنك الأهلي المصري: شراء 12.918 – بيع 12.989
بنك قناة السويس: شراء 12.904 – بيع 12.991
بنك البركة: شراء 12.891 – بيع 12.984
كريدي أجريكول: شراء 12.890 – بيع 12.980
بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 12.874 – بيع 13.001
البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.844 – بيع 13.211
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.770 – بيع 13.000
المصرف المتحد: شراء 12.532 – بيع 12.987