استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه مع تباين طفيف بين البنوك اليوم

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مع تباين طفيف بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث لم تتجاوز الفروق في الأسعار 8 قروش.

وجاءت أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء 13.03 جنيه – بيع 13.06 جنيه (الأعلى للشراء).

المصرف العربي الدولي:

شراء 12.99 جنيه – بيع 13.02 جنيه.

بنك الإسكندرية:

شراء 12.98 جنيه – بيع 13.02 جنيه.

البنك المركزي المصري:

شراء 12.98 جنيه – بيع 13.02 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي:

شراء 12.97 جنيه – بيع 13.00 جنيه.

بنك نكست:

شراء 12.97 جنيه – بيع 13.02 جنيه.

البنك التجاري الدولي:

شراء 12.97 جنيه – بيع 13.02 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

شراء 12.97 جنيه – بيع 12.99 جنيه (الأقل للبيع).

بنك التعمير والإسكان:

شراء 12.96 جنيه – بيع 13.02 جنيه.

بنك مصر والأهلي المصري:

شراء 12.95 جنيه – بيع 13.02 جنيه.



ويُظهر هذا التباين المحدود أن السوق الرسمية للعملة تحافظ على استقرار نسبي لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وسط سياسات نقدية تسعى لضبط حركة أسعار الصرف.