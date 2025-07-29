موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مساطحة بميناء خليفة لمدة 50 عاما

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاما مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة.

وبموجب التعاون، سيتم خلال المرحلة الأولى تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

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وتتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب.

إلى هذا، يهدف هذا التعاون إلى إنشاء مجمع حديث ومستدام لتخزين ومعالجة الحبوب، ويمتد المجمع على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تصل طاقة التخزين الاستيعابية إلى نحو 150 ألف طن متري.