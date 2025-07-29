سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سجلت البنوك المصرية تفاوتًا طفيفًا في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، وذلك على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.026 جنيه – بيع 13.056 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 12.989 جنيه – بيع 13.019 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 12.984 جنيه – بيع 13.020 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 12.982 جنيه – بيع 13.019 جنيه

QNB الأهلي: شراء 12.981 جنيه – بيع 13.011 جنيه

ميد بنك: شراء 12.981 جنيه – بيع 13.110 جنيه

اتش إس بي سي: شراء 12.980 جنيه – بيع 13.010 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.974 جنيه – بيع 13.004 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.971 جنيه – بيع 13.019 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 12.967 جنيه – بيع 12.994 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.960 جنيه – بيع 13.024 جنيه

بنك مصر: شراء 12.950 جنيه – بيع 13.021 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 12.950 جنيه – بيع 13.021 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 جنيه – بيع 13.173 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 12.935 جنيه – بيع 13.023 جنيه

بنك البركة: شراء 12.922 جنيه – بيع 13.016 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 12.920 جنيه – بيع 13.010 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 12.899 جنيه – بيع 13.028 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.844 جنيه – بيع 13.211 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.800 جنيه – بيع 13.030 جنيه

المصرف المتحد: شراء 12.563 جنيه – بيع 13.019 جنيه.