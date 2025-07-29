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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

سجلت البنوك المصرية تفاوتًا طفيفًا في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2025، وذلك على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.026 جنيه – بيع 13.056 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 12.989 جنيه – بيع 13.019 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 12.984 جنيه – بيع 13.020 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 12.982 جنيه – بيع 13.019 جنيه

QNB الأهلي: شراء 12.981 جنيه – بيع 13.011 جنيه

ميد بنك: شراء 12.981 جنيه – بيع 13.110 جنيه

اتش إس بي سي: شراء 12.980 جنيه – بيع 13.010 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 12.974 جنيه – بيع 13.004 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.971 جنيه – بيع 13.019 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 12.967 جنيه – بيع 12.994 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.960 جنيه – بيع 13.024 جنيه

بنك مصر: شراء 12.950 جنيه – بيع 13.021 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 12.950 جنيه – بيع 13.021 جنيه

بنك التنمية الصناعية: شراء 12.936 جنيه – بيع 13.173 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 12.935 جنيه – بيع 13.023 جنيه

بنك البركة: شراء 12.922 جنيه – بيع 13.016 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 12.920 جنيه – بيع 13.010 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 12.899 جنيه – بيع 13.028 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 12.844 جنيه – بيع 13.211 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 12.800 جنيه – بيع 13.030 جنيه

المصرف المتحد: شراء 12.563 جنيه – بيع 13.019 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي

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