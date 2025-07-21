قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تظهر خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتفاصيل أوائل الشُعب الثلاثة
فيفا يفاجئ الأهلي بخطاب رسمي قبل الموسم الجديد.. ماذا حدث؟
موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس
وزير الشباب: دخول المستثمرين لشركات الأندية يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية
سلامتك يا معلم.. الأهلي يدعم حسن شحاته في أزمته الصحية
لجنة انتخابات الأطباء تعلن الأسماء النهائية بعد البت في الطعون
بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات
هل الصلاة بملابس عليها رسومات باطلة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
منتخب مصر للسلة يهزم إيران في افتتاح بطولة بيروت الدولية الودية
أشرف صبحي: مصر ساندت كل مسئول ويجب أن نعمل للحفاظ على دولتنا
زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

نستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حيث شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 يوليو  2025، وذلك في ظل توازن العرض والطلب بالسوق المحلية، خاصة على العملات الخليجية٠

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.23 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.18 جنيه للشراء.

13.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.18 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.22  جنيه للشراء.
13.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى  الدولى cib

13.20 جنيه للشراء.
13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي التجارى

12.90  جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.16  جنيه للشراء.
13.25  جنيه للبيع.

بنك قناه السويس

13.17 جنيه للشراء.
13.26 جنيه للبيع.

وتشهد السوق المصرفية حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات العربية، مع توقعات بتحركات طفيفة وفقًا للطلب الموسمي والتغيرات العالمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

ترشيحاتنا

الجنين

فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

الملاريا

بعد وفاة المئات في زيمبابوي .. ماهي عوامل خطر الإصابة بالملاريا

بالصور

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد