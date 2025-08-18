سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 10 بنوك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم الإثنين استقرارًا نسبيا في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي المصري، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين البنوك.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة العملات وتأثيرها على التحويلات والمدخرات.

سجلت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية كالتالي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء 12.83 جنيه، وسعر البيع 12.89 جنيه.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر:

سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

بنك القاهرة:

سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء 12.84 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 12.85 جنيه، وسعر البيع 12.91 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء 12.85 جنيه، وسعر البيع 12.91 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء 12.83 جنيه، وسعر البيع 12.89 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء 12.86 جنيه، وسعر البيع 12.92 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء 12.83 جنيه، وسعر البيع 12.89 جنيه.



ويُلاحظ أن الفروقات الطفيفة بين البنوك تعكس اختلاف السيولة والسياسات الداخلية لكل بنك، بالإضافة إلى تقلبات الطلب على الريال السعودي من قبل المتعاملين والمستثمرين.

وينصح خبراء الاقتصاد والمتعاملون في السوق المصرفي بمتابعة أسعار العملات يوميًا، خاصة عند القيام بعمليات التحويل أو السفر أو التعاملات التجارية لضمان الحصول على أفضل الأسعار.

ويستمر الريال السعودي في كون أحد العملات الرئيسية التي يحرص عليها المواطنين والمستثمرين المصريين، خاصة مع ارتفاع حركة السفر والتجارة مع المملكة العربية السعودية.