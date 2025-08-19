أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري – الثلاثاء 19 أغسطس 2025

سجل سعر صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 في البنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 12.85 و13.26 جنيه للشراء والبيع، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الريال في أبرز 7 بنوك:

البنك الأهلي المصري

12.83 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

بنك مصر

12.83 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

12.83 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

قناة السويس

12.82 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

وتُظهر الأسعار استقرارًا نسبيًا مع تكرار سعر 12.85 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.

بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى قليلًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس.

ويعكس هذا التباين الطفيف مرونة السوق وتوازن العرض والطلب على العملة السعودية.