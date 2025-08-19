قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

ما تزال أصداء قضية مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء تهز أرجاء الإسكندرية، بعدما عُثر على جثمانها مقتولة داخل شقتها متأثرة بثلاث طلقات نارية، على يد زوجها.

شهدت محافظة الإسكندرية حادثة هزت جميع الأوساط في الإسكندرية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة سموحة في الجودو دينا علاء.


وكان آخر ما نشرته دينا عبر منصة "تيك توك" مقطع فيديو تحتفل فيه بذكرى زواجها، وجّهت خلاله رسالة رومانسية لزوجها قالت فيها: أنت أعظم إنجازاتي" للنجم بهاء سلطان.


وتضمنت الرسالة الرومانسية كلمات " أنت أعظم إنجازاتي.. أحلى حد دخل حياتي.. حاجة حركت مشاعري.. خرجتني من سكاتي.. 100 سؤال وانت الإجابة.. بيت أمان في وسط غابة.. أنت كل حاجة حلوة.. دعوة كانت مستجابة".


وأرفقت الراحلة الفيديو بتعليق: ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي.. بحبك".

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الزوج المشتبه به الأول في قتل اللاعبة يخضع للعلاج بالعناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة في حالة حرجة.

وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليها داخل مسكنها، بينما جرى العثور على زوجها مصابًا بطلق ناري، في وجود طفليهما الصغيرين داخل الشقة وقت الحادث.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الزوج المشتبه به الأول في قتل اللاعبة يخضع للعلاج بالعناية المرزة بأحد مستشفيات المحافظة في حالة حرجة.

طالب وليد علاء، شقيق دينا علاء بطلة سموحة التي لقيت مصرعها على يد زوجها بالإسكندرية، الصحفيين وصناع محتوى السوشيال ميديا بالتوقف عن المتاجرة بقضية شقيقته.

وقال وليد علاء في ستوري عبر صفحته على فيسبوك: “ربنا يرحمك يا نور عيني.. الله يخربيت السوشيال ميديا والصحفيين اللي بتتاجرو بدم أختي منكم لله أختي عند ربنا ومش عايز بعد أذن أي حد غير الرحمه عليها دلوقتي وانا واخويا وابويا متكلمناش مع حد ولا صحفيين ولا غيرو ولا فيه كلمه اتقالت  علي لسانا بعد اذنكم وكل الصحافيين عارفين أنكم عمال تيجلنا عند البيت وتكلمونا واحنا مش بنقول اي حاجه ولا بنتكلم مع حد بلاش اتجار في موت اختي بعد اذنكم اختي بين ايد ربنا دلوقتي ومش عايز غير الدعاء ليها.”

 

تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك.

وكتبت الفقيدة على صفحتها على فيس بوك، قبل شهور من وفاتها: “اللهم أمين.. سيبها على بروفايلك لعلها تكون ممحاة لذنوبك.. اللهم إني أخاف الموت علي غفلة واخاف الموت علي معصية واخاف ظُلمة القبر، اللهم أهدِ قلبي وأغفر لي وأحسن خاتمتي واقبضني في ساعة رضا ، اللهم اهدني ثم اهدني ثم اهدني ثم خذني اليك”.

لاعبة الجودو نادي سموحة دينا علاء محافظة الإسكندرية قتل اللاعبة

