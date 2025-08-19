قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد.. أرشيفية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد،حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مدينة حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 27
6 أكتوبر 38 27
بنهــــا 37 26 
دمنهور 35 25
وادي النطرون 37 26
كفر الشيخ 35 26
المنصورة 37 26 
الزقازيق 37 27 
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 26
دمياط 33 25
بورسعيد 34 27
الإسماعيلية 38 25
السويس 38 25
العريش 33 24
رفح 33 24
رأس سدر 39 27
نخل 37 20
كاترين 34 17
الطور 34 28
طابا 35 28
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 30 23
السلوم 31 24
سيوة 37 23
رأس غارب 41 30
الغردقة 40 30
سفاجا 40 30
مرسى علم 39 31
شلاتين 41 31
حلايب 38 30
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 38 29
الفيوم 40 25
بني سويف 41 25
المنيا 41 26
أسيوط 42 29
سوهاج 42 30
قنا 43 30 
الأقصر 44 30
أسوان 44 31
الوادي الجديد 43 29
أبوسمبل 43 31

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 30
المدينة المنورة 46 33 
الرياض 44 30
المنامة 39 33
أبوظبي 43 33
الدوحة 41 33
الكويت 47 34
دمشق 37 18
بيروت 31 27
عمان 32 20
القدس 31 19
غزة 31 25
بغداد 43 29
مسقط 34 30
صنعاء 22 15
الخرطوم 37 26
طرابلس 32 24
تونس 33 22
الجزائر 34 24
الرباط 29 20
نواكشوط 32 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 33 18
إسطنبول 29 21
إسلام آباد 30 23
نيودلهي 34 27 
جاكرتا 30 23
بكين 29 23
كوالالمبور 34 24
طوكيو 36 26 
أثينا 32 22 
روما 33 21
باريس 29 19
مدريد 34 19
برلين 27 15
لندن 23 15
مونتريال 22 14
موسكو 20 12 
نيويورك 26 18
واشنطن 27 19
أديس أبابا 18 13

طقس حار رطب الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية

