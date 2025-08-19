صحة غزة: 3 وفيات جديدة خلال 24 ساعة وسقوط شهيد كل 40 دقيقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بوفاة 3 أشخاص جدد خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية المتفاقمة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.

أطفال غزة يدفعون الثمن الأعلى

أعلنت وزارة الصحة أن القطاع يشهد استشهاد 28 طفلًا يوميًا، بمعدل وفاة طفل كل 40 دقيقة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم في القرن الحالي.

الأمم المتحدة: الإمدادات لا تكفي لإنقاذ الأرواح

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن حجم الإمدادات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى غزة لا يزال أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية.

في ظل الحصار، ونقص الغذاء والدواء، واستهداف المرافق الصحية، تحذر منظمات دولية من انهيار تام في القطاع الصحي، وسط مطالبات متزايدة بفتح الممرات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين.