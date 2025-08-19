قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
أطلق أعيرة في الهواء.. الأمن يضبط مسجل خطر في حلوان
مبادرة عاجلة وجهود مكثفة لمنع اجتياح غزة.. خبير يوضح

ياسمين القصاص

في ظل استمرار حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، برزت مبادرة مشتركة من القاهرة والدوحة تشكل بارقة أمل لوقف النزيف الإنساني وفتح أفق سياسي جديد. 

وهذه المبادرة، التي لاقت قبولا فوريا من الفصائل الفلسطينية، لا تقتصر على كونها هدنة مؤقتة، بل تمثل تحركا إقليميا مدروسا يرمي إلى كسر الجمود السياسي ووقف مخطط التهجير والتدمير الشامل للقطاع. 

 وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المقترح الذي تقدمت به القاهرة والدوحة يقوم على هدنة إنسانية–سياسية مدتها ستون يوما، تتضمن إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات ثمانية عشر آخرين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، بما يضمن وصولها مباشرة إلى المدنيين بعيدا عن تدخل جيش الاحتلال او المؤسسة الامريكية التي تم تأسيسها لإذلال شعبنا والقضاء على الأونروا.

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جهود كبيرة ومقدرة يبذلها الاشقاء في مصر وقطر منذ بدء حرب الابادة بهدف التوصل لإتفاق لايقاف هذه الحرب المدمرة كونهما يقومان بدور الوسيط، هذه المرة بذلا جهدا كبيرا نتج عنه المقترح المقدم والذي تم الموافقة عليه دون أي تحفظات من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأشار أبو لحية، إلى أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد ترتيبات إنسانية، فهي تمثل محاولة واعية لوقف المخطط الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة، بما يحمله من تهديد بتدمير ما تبقى من عمرانها وتهجير عشرات الآلاف من أهلها، في وقت يقطن فيها أكثر من مليون فلسطيني يرفضون الخروج من مدينتهم. 

وتابع: "أي عدوان جديد في هذا السياق سيحول مدينة غزة إلى مسرح لمجازر جديدة غير مسبوقة، ويجعل هذه المرحلة من حرب الإبادة الأكثر دموية منذ بدءها في السابع من اكتوبر للعام 2023".

وأكمل: "قبول الفصائل الفلسطينية بالمبادرة من دون أي تحفظات يعكس وعيا سياسيا متقدما بأهمية التقاط هذه اللحظة التاريخية، وتحويلها إلى فرصة لحماية الشعب وفرض ضغط إضافي على إسرائيل التي تواصل المماطلة وتفتقر إلى أي رؤية سياسية واقعية لإنهاء الصراع".

وأردف: "أما القاهرة، فقد برهنت أنها تتحرك كفاعل إقليمي مسؤول، لا يكتفي بالوساطة، بل يقدم رؤية متكاملة تتجاوز حدود الهدنة، عبر التحضير إلى مؤتمر فوري لإعادة إعمار غزة على قاعدة واضحة: الإعمار يجب أن يكون لأهل غزة وهم على أرضهم، وليس عبر مشاريع تهجير قسري كما تريد إسرائيل والولايات المتحدة، وهذا التوجه الاستراتيجي يقطع الطريق على أي محاولة لتصفية القضية عبر اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ويحول ملف الإعمار إلى رافعة سياسية لترسيخ بقاء الشعب الفلسطيني وصموده".

وأضاف: "إلى جانب ذلك، تولي القاهرة أولوية قصوى لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، حيث قامت بتجهيز قوافل الدعم وضمان دخولها عبر قنوات محمية، بما يمنع الاحتلال من استغلالها أو استخدامها كورقة ضغط، ويؤكد أن البعد الإنساني جزء لا يتجزأ من المعركة السياسية".

واستردف: "الآن، باتت مسؤولية المجتمع الدولي واضحة: الضغط المباشر على حكومة الاحتلال وعلى نتنياهو نفسه من أجل القبول بالصفقة، خاصة أن المقترح يقوم بالأساس على تصور طرحه المبعوث الأمريكي "ويكتوف"، ما يعني أن رفضه لا يشكل تحديا للفلسطينيين أو للوسطاء فحسب، بل هو تأكيد لكل المجتمع الدولي أن حكومة نتنياهو تمارس القتل والدمار لأجل القتل  ولتصفية القضية الفلسطينية".

واختتم: "إن ما يجري اليوم ليس  تمهيد لوقف مؤقت لإطلاق النار، بل معركة على مستقبل غزة نفسها: إما أن تتحول هذه المبادرة إلى نواة لمسار سياسي يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار حقيقية، أو أن تضيع الفرصة ويُترك القطاع لمخططات الاحتلال التي لن تجر إلا المزيد من الدمار وعدم الاستقرار، وفي هذه اللحظة المفصلية، يثبت الدور المصري أنه حجر الزاوية في منع الانزلاق نحو الكارثة، وحماية الحق الفلسطيني، وحفظ استقرار المنطقة برمتها".

 

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

