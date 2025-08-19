غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينين إضافيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية بالقطاع في الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة أن حصيلة ضحايا التجويع إرتفعت إلى 266 شخصا غالبيتهم من الأطفال.

وقالت الوزارة في وقت لاحق إن الأوضاع الميدانية والإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي

وحذرت الوزارة من انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، نتيجة الحصار ونقص الوقود والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية جراء القصف.