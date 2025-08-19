المدارس تتحدى التعليم: الدراسة بكالوريا فقط ومفيش ثانوية عامة.. والوزارة: لا إجبار

انتابت أولياء الأمور حالة من الغضب بعد أن قامت بعض المدارس بالإعلان صراحةً عن إجبار الطلاب على الدراسة بنظام البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة العام القادم ، مع التأكيد على نقل الطلاب الراغبين في الدراسة بنظام الثانوية العامة لمدارس أخرى ، وذلك في تحد واضح وصريح لقرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

وأعلنت مدرسة الحكيم الهنداوي الثانوية المشتركة بكفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، تنبيه هام نصه كالتالي : الى أولياء أمور الصف الأول الثانوي مدرسة الحكيم و الهنداوي الثانوية المشتركة ، ستكون الدراسة بالمدرسة بنظام البكالوريا وعلي من يرغب في الدراسة بنظام الثانوية العامة القديمة أن يحضر إلي المدرسة لكتابة الرغبة ، علما بأنه سيتم نقل الطالب في هذه الحالة إلى مدرسة أخرى للدراسه بها داخل محافظة كفرالشيخ .

وكتبت مدرسة الشهيد أشرف أحمد بربر الثانوية بنين بمحافظة البحيرة على صفحتها الرسمية على فيس بوك : المدرسة كلها ستعمل بنظام [[ البكالوريا]] قولا واحدا ولا وجود لطالب واحد نظام قديم

ومن يأبى ذلك يأتى لسحب ملف ابنه ويذهب إلى الإدارة التعليمية ليعرف مدرسة ابنه من مدير الإدارة التعليمية .

وأعلن جروب حوار مجتمعي تربوي ، عن تلقي استغاثات من الأهالي تؤكد أن مدرسة خدمات الحي السابع والثامن في 6 أكتوبر بالجيزة تجبر أولياء الأمور والطلاب على نظام البكالوريا ، ومدرسة الشهيد أحمد فوزي زيد الثانوية بنات ، التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية بالبحيرة ، أن الدراسة في المدرسة ستكون على نظام البكالوريا المصرية فقط

قانون التعليم

يذكر أن كل ما فعلته المدارس المذكورة يعد تحدي صريح لتعديلات قانون التعليم ، حيث أكدت تعديلات قانون التعليم ، على أن يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة

رد وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا نفت خلاله صدور أي قرارات أو تعليمات تتيح للمدارس إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلا من الثانوية العامة أو العكس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطالب من حقه قانونا اختيار النظام المناسب له