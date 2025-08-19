قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
أطلق أعيرة في الهواء.. الأمن يضبط مسجل خطر في حلوان
حوادث

مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة

هدير عبدالرازق وأوتاكا
هدير عبدالرازق وأوتاكا
كتب محمد عبدالله :

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص عدد من البلاغات المقدمة من البلوجر هدير عبدالرازق ضد بعض الصفحات لنشرها مقاطع فيديوهات لها مع شخص يدعي أوتاكا فى علاقة داخل غرفة نومها.

وقالت هدير عبدالرازق فى بلاغات المقدمة إن مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات على منصات السوشيال قامت  بنشر فيديوهات مفبركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وزُعم أنها مسرّبة لها.

وأكدت هدير عبدالرازق في بلاغها أن القانون يعاقب على نشر أخبار أو صور مزيفة بالسجن والغرامة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

حيث أن عقوبة تزييف أو نشر محتوى مضلل تصل للسجن مدة تصل إلى 3 سنوات و غرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري.

كم أن الابتزاز الإلكتروني يعاقب القانون المصرى على الابتزاز بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50,000 و200,000 جنيه مصري إذا أدى الابتزاز إلى إلحاق أذى بدنى أو نفسى بالضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

