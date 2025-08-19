مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص عدد من البلاغات المقدمة من البلوجر هدير عبدالرازق ضد بعض الصفحات لنشرها مقاطع فيديوهات لها مع شخص يدعي أوتاكا فى علاقة داخل غرفة نومها.

وقالت هدير عبدالرازق فى بلاغات المقدمة إن مجموعة من المواقع الإلكترونية وحسابات على منصات السوشيال قامت بنشر فيديوهات مفبركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وزُعم أنها مسرّبة لها.

وأكدت هدير عبدالرازق في بلاغها أن القانون يعاقب على نشر أخبار أو صور مزيفة بالسجن والغرامة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

حيث أن عقوبة تزييف أو نشر محتوى مضلل تصل للسجن مدة تصل إلى 3 سنوات و غرامة تصل إلى 100,000 جنيه مصري.

كم أن الابتزاز الإلكتروني يعاقب القانون المصرى على الابتزاز بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 50,000 و200,000 جنيه مصري إذا أدى الابتزاز إلى إلحاق أذى بدنى أو نفسى بالضحية، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.