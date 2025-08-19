أسعار السبائك الذهبية.. اعرف وصلت كام؟

شهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات 3345 دولارًا للأونصة.

يأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الذهب وتأثيرها على السوق المحلي.

تراوحت أسعار السبائك الذهبية حسب الأوزان كما يلي:

سبيكة 0.5 جرام (عيار 24): بلغ سعرها اليوم بين 2,680 و2,800 جنيه

سبيكة 1 جرام (عيار 24): بلغ سعرها بين 5,361 و5,600 جنيه

سبيكة 2 جرام (عيار 24): تراوح سعرها بين 10,720 و11,200 جنيه

سبيكة 3 جرامات (عيار 24): سجلت أسعارها بين 16,080 و16,800 جنيه

سبيكة 5 جرامات (عيار 24): سجلت أسعارها بين 26,330 و28,550 جنيه

سبيكة 10 جرامات (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 52,650 و55,925 جنيه

سبيكة 20 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 105,300 و111,850 جنيه

سبيكة 50 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 263,250 و279,125 جنيه

سبيكة 100 جرام (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 525,900 و560,175 جنيه

سبيكة 250 جرامًا (عيار 24): بلغ سعرها بين 1,314,750 و1,400,440 جنيه

سبيكة 500 جرام (عيار 24): تراوحت أسعارها بين 2,629,500 و2,800,875 جنيه

سبيكة 1 كيلو جرام (عيار 24): بلغ سعرها بين 5,226,050 و5,649,600 جنيه



يُلاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب التاجر والمكان، بالإضافة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي قد تضاف حسب سياسة كل محل وتختلف من محل لآخر.

وينصح خبراء الاستثمار والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب وكذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

يستمر الذهب في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع توقعات المحللين بمزيد من الاستقرار النسبي في الفترة المقبلة.