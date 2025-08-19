قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في منتدى الأعمال المصري الياباني

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، بالمُشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص، حيث شهد المنتدى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المُشترك.

يأتي ذلك استعدادًا للمشاركة المصرية في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «تيكاد ٩»، التي تُشارك فيها مصر بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور رئيس الوزراء الياباني، وبمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والأفريقية.

ويتضمن جدول أعمال الدكتورة المشاط، زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية، مع مسئولي الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية من أجل متابعة تطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما تستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري منذ بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024.

ومن المقرر أيضًا أن تلتقي «المشاط»، مسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن محفظة التعاون الإنمائي.

ويُعد مؤتمر "تيكاد٩" أحد أهم المنصات الدولية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين اليابان وأفريقيا، حيث يجمع قادة الدول الأفريقية واليابان إلى جانب شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والإقليمية، بهدف دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.

وتأتي مشاركة مصر في المؤتمر تأكيدًا على دورها المحوري في دعم قضايا القارة الأفريقية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية، فضلًا عن استعراض التجارب الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات مع اليابان ومؤسسات التمويل الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر وأفريقيا.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد التقت السفير الياباني في مصر، والممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، من أجل متابعة استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، ومناقشة أولويات التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

