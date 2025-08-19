قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار
عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية
منال عوض: توريد التجهيزات التكنولوجية لـ332 مجمع خدمات حكومية بتكلفة 423 مليون جنيه
مثال حي للطاعة.. الكنيسة تواصل صوم العذراء مريم حتى هذا الموعد
اقتصاد

المركزي للإحصاء: البطالة بالريف أقل من الحضر وانخفضت بالربع الثانى من 2025

آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة وللإحصاء وصول معدل البطالة في الريف إلى 3.3٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف خلال الربع الثاني من ٢٠٢٥، بينما كانت 3.6٪ في الربع السابق مقابل 3.8 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الحضر

وأوضح الجهاز أن معدل البطالة في الحضر بلغ 9.7 ٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9.8٪ في الربع السابق مقابل 10.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعلن  نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل- يونيو) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.1% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

حجـم قوة العمل

وسجل تقدير حجم قوة العمل 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.5٪ .

قوة العمل في الحضر

وبلغت قوة العمل في الحضر 14.853 مليون فرد 

قوة العمل في الريف

بينما بلغت في الريف 18.761 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.508 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.106 مليون فرد

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 223) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق

وانخفض المتعطلين بمقدار (57) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (167) ألف فرد

وسجل عدد المتعطلين 2.054 مليون متعطل بنسبة 6.1٪ من إجمالي قوة العمل ( 932 الف ذكور، 1.122 مليون إناث) مقــابـل 2.111 مليون متعطل في الربع السابق بانخفاض قـدره ( 57 ) ألف متعطل بنسبة 2.7 ٪، وانخفاض قــدره  4  ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.2 ٪ .

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.5 ٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 4.2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 15.8 ٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.4٪ في الربع السابق مقابل 17.3٪ في الربع المماثل من العام السابق نحو 10.2٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) مقابل 9.3 ٪ في الربع السابق، و28.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) وهي نفس النسبة للربع السابق، و20.7 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 20.4 ٪  في الربع السابق، و40.2٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) مقابل 41.4٪ في الربع السابق.

معدل البطالة قـــــــــوة العـــــمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة وللإحصاء البطالة في الريف المشتغلين المتعطلين

