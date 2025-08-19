المركزي للإحصاء: البطالة بالريف أقل من الحضر وانخفضت بالربع الثانى من 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة وللإحصاء وصول معدل البطالة في الريف إلى 3.3٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف خلال الربع الثاني من ٢٠٢٥، بينما كانت 3.6٪ في الربع السابق مقابل 3.8 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الحضر

وأوضح الجهاز أن معدل البطالة في الحضر بلغ 9.7 ٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 9.8٪ في الربع السابق مقابل 10.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل- يونيو) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.1% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

حجـم قوة العمل

وسجل تقدير حجم قوة العمل 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 0.5٪ .

قوة العمل في الحضر

وبلغت قوة العمل في الحضر 14.853 مليون فرد

قوة العمل في الريف

بينما بلغت في الريف 18.761 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.508 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.106 مليون فرد

و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 223) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق

وانخفض المتعطلين بمقدار (57) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (167) ألف فرد

وسجل عدد المتعطلين 2.054 مليون متعطل بنسبة 6.1٪ من إجمالي قوة العمل ( 932 الف ذكور، 1.122 مليون إناث) مقــابـل 2.111 مليون متعطل في الربع السابق بانخفاض قـدره ( 57 ) ألف متعطل بنسبة 2.7 ٪، وانخفاض قــدره 4 ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.2 ٪ .

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.5 ٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.6٪ في الربع السابق مقابل 4.2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 15.8 ٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.4٪ في الربع السابق مقابل 17.3٪ في الربع المماثل من العام السابق نحو 10.2٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) مقابل 9.3 ٪ في الربع السابق، و28.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) وهي نفس النسبة للربع السابق، و20.7 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 20.4 ٪ في الربع السابق، و40.2٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) مقابل 41.4٪ في الربع السابق.