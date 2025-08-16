قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 108 ملايين نسمة يوم السبت 16 أغسطس 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الساعة السكانية المربوطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. 

وسجلت مصر ، 107 ملايين نسمة يوم 2 نوفمبر 2024، بما يعكس زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 287 يومًا، أي نحو 9 أشهر و17 يومًا.

تباطؤ في وتيرة الزيادة

وأشار الجهاز، إلى أن الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة ارتفعت لتبلغ 287 يومًا، مقابل 268 يومًا للوصول إلى المليون السابق، و250 يومًا لزيادة المليون الأسبق، ويرجع ذلك إلى تراجع متوسط المواليد اليومية إلى 5165 مولودًا، مقارنة بـ5385 مولودًا خلال فترة بلوغ 107 ملايين نسمة، و5599 مولودًا عند تسجيل 106 ملايين نسمة.

بيانات تفصيلية عن المواليد

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المواليد خلال الفترة من 2 نوفمبر 2024 وحتى 16 أغسطس 2025 نحو 1.482 مليون مولود، بمتوسط يومي 5165 مولودًا، و215 مولودًا كل ساعة، و3.6 مولود في الدقيقة، بما يعادل مولودًا كل 16.7 ثانية تقريبًا. كما أوضحت الإحصاءات أن معدل المواليد في عام 2024 تراجع إلى 18.5 لكل ألف من السكان، مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023.

فروق بين المحافظات

وسجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات للمواليد، حيث جاءت أسيوط في المقدمة بمعدل 23.8 لكل ألف من السكان، تليها سوهاج 23.7، ثم قنا 22.3، والمنيا 21.9، وبني سويف 20.7. وعلى النقيض، سجلت أقل المعدلات في بورسعيد 11.8، ودمياط 14.3، والدقهلية 15، والغربية 15، والإسكندرية 15.4 لكل ألف من السكان.

انخفاض معدلات الإنجاب

وأوضح التقرير أن معدلات الإنجاب في مصر واصلت الانخفاض خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.5 طفل عام 2014 إلى 2.41 طفل فقط عام 2024. ورغم هذا التراجع في معدلات المواليد والزيادة السكانية، إلا أن الزيادة ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويستنزف موارد الدولة ويعيق جهودها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

الاحصاء المركزى للإحصاء السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

حملات ازالة التعديات

المحافظات تواصل حملات الإزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27

وزيرة التنمية المحلية

برنامج تدريبي لـ521 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات

تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف

تشييع جثمان الشيخ تقادم الشريف أقدم رئيس لجنة مصالحات بأسوان والصعيد| شاهد

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد