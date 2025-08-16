الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 108 ملايين نسمة يوم السبت 16 أغسطس 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الساعة السكانية المربوطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وسجلت مصر ، 107 ملايين نسمة يوم 2 نوفمبر 2024، بما يعكس زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 287 يومًا، أي نحو 9 أشهر و17 يومًا.

تباطؤ في وتيرة الزيادة

وأشار الجهاز، إلى أن الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة ارتفعت لتبلغ 287 يومًا، مقابل 268 يومًا للوصول إلى المليون السابق، و250 يومًا لزيادة المليون الأسبق، ويرجع ذلك إلى تراجع متوسط المواليد اليومية إلى 5165 مولودًا، مقارنة بـ5385 مولودًا خلال فترة بلوغ 107 ملايين نسمة، و5599 مولودًا عند تسجيل 106 ملايين نسمة.

بيانات تفصيلية عن المواليد

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المواليد خلال الفترة من 2 نوفمبر 2024 وحتى 16 أغسطس 2025 نحو 1.482 مليون مولود، بمتوسط يومي 5165 مولودًا، و215 مولودًا كل ساعة، و3.6 مولود في الدقيقة، بما يعادل مولودًا كل 16.7 ثانية تقريبًا. كما أوضحت الإحصاءات أن معدل المواليد في عام 2024 تراجع إلى 18.5 لكل ألف من السكان، مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023.

فروق بين المحافظات

وسجلت محافظات الصعيد أعلى معدلات للمواليد، حيث جاءت أسيوط في المقدمة بمعدل 23.8 لكل ألف من السكان، تليها سوهاج 23.7، ثم قنا 22.3، والمنيا 21.9، وبني سويف 20.7. وعلى النقيض، سجلت أقل المعدلات في بورسعيد 11.8، ودمياط 14.3، والدقهلية 15، والغربية 15، والإسكندرية 15.4 لكل ألف من السكان.

انخفاض معدلات الإنجاب

وأوضح التقرير أن معدلات الإنجاب في مصر واصلت الانخفاض خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.5 طفل عام 2014 إلى 2.41 طفل فقط عام 2024. ورغم هذا التراجع في معدلات المواليد والزيادة السكانية، إلا أن الزيادة ما زالت تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويستنزف موارد الدولة ويعيق جهودها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.