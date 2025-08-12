الإحصاء : 21,3 مليون نسمة من إجمالي السكان من الشباب

أصدر الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم الثلاثاء الموافــق 12 /8 / 2025 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم ، وذلك بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأراءهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( إشراك الشباب في توطين أهداف التنمية المستدامة ) حيث يُعد الشباب شركاء لا غنى عنهم في هذا المسار. فهم يقدّمون إبداعاً ثرياً، وبصيرة نافذة، وصلات متينة بمجتمعاتهم المحلية التي تتيح سد الفجوة بين السياسات والتطبيق. ونظراً إلى أن أكثر من 65% من غايات أهداف التنمية المستدامة ترتبط بالحكم المحلي، فإن إشراك الشباب ليس ترفاً بل ضرورة حتمية.

الشــــباب حـــول العالــــم

- يعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 - 24 ) عاماً. ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للعام الدولي للشباب عام (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح " الشباب " يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

- هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من إجمالي سكان العالم ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة %7 بحلول عام 2030 الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابه.

وفي ضــوء الإحصاءات التي يصــدرها الجــهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب (18-29 سنة) في مصر كالتالي:

• طبـــقاً لبيانات الســكان 1 ـ 1 ـ 2025:

- بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,3 مليون نسمه بنسبة 19.9% من إجمالي السكان )51.9% ذكور ـ 48.1% إناث).

- بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24 سنة) 18.8 مليون نسمه بنسبة 17.5% من إجمالي السكان وذلك وفقاً لتعريف الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة.

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2023/2024):

- بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـــم العالـــي 3.8 مليون طـالب (50.4% ذكـور، 49.6٪ إناث) وعدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية منهم 2.4 مليون طالب، مقابل 385.9 ألف طالب في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

- بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 72.7٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (43.4% ذكــور، 56.6% انــاث) مقابـل 27.3٪ فــي الكليات العملية منهم (54.3% ذكــور، 45.7% انــاث).

- بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية 18.8٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (51.0% ذكور، 49.0% اناث) مقابل 81.2٪ في الكليات العملية (55.8% ذكور، 44.2% اناث).

- بلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـوميــة وخاصـــة 199.6 ألف طالــب منهم (44.7 ٪ ذكــــور، 55.3% إنــــاث).

- بلـغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 22 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 15 طالــب بالجامـــعات الخاصــة والأهلية والتكنولوجية.

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2023 .

- بلغ إجمالي عدد خريجـي الجامعـات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية 547.2 ألف خريج بنسبة (43.4% الذكور ، 56.6% الاناث) منهـم 502,6 ألف خريج من الجامـعات الحكومية بنسبة 91.8٪ وعدد 44,6ألف خريج من الجامعات الخـاصة والأهلية والتكنولوجية بنسبة 8.2٪.

• طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2024.

- بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 42.7% (80.6% ذكور، 19.4% من الاناث)

- 26.1% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

- 48.6% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل متوسط وأقل من الجامعي ( 4,2% مؤهل فوق متوسط، 39.4% مؤهل متوسط، 5.0% ثانوي عام/أزهري)

- 15.0% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

- 10.3٪ من قـوة العمل للشباب (4.6% يقرأ ويكتب وشهادة محو الامية ) ، (5.7 ٪ اميـين) .

- بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 53.5 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (50.5٪ ذكور، 72.4 ٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.8 ٪ (15.0% ذكور ، 43.1 إناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 18.6% من إجمالي العاملين ( 15.6% ذكور ، 38.1% اناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين الصحي 15.1% من إجمالي العاملين (12.1% ذكور ، 34.6% اناث).

- بلغ معدل البطالة بين الشباب 15.3٪ (9.9٪ ذكور ، 37.8٪ إنـاث).

• طبقا لبيانات مسح ممارسة النشاط الرياضي للأسر المصرية عام 2023.

- بلغت نسبة الشباب ممارسي كرة القدم 56.1% في الفئة العمرية (18-29سنة) (67.9% ذكور ، 4.8% اناث) ، كما بلغت ممارسي رياضة المشي والجري نسبة 15.9% (8.2% ذكور ، 49.6% اناث).

- بلغت نسبة الشباب ممارسي الألعاب الإلكترونية في الفئة العمرية (18-29سنة) 42.7% (48.9% ذكور، 35.8% اناث).



- بلغت نسبة الشباب ممارسي الألعاب الإلكترونية في الحضر 47.4% (52.6% ذكور، 41.6% اناث) مقابل الريف 39.0% (46.0% ذكور، 31.2%اناث).

• انـجازات الدولة نحو الشباب

في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي، شهد عام 2025 سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تجسد التزام الدولة بتعزيز مشاركة الشباب في جهود التنمية وصناعة القرار منها:

- في شهر مايو ، تم تنظيم النسخة الخامسة من "منحة ناصر الدولية للقيادة" بمشاركة 150 شابًا وشابة من 80 دولة حول العالم، ضمن برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى إعداد قيادات شابة فاعلة في قضايا الجنوب العالمي، تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة.

- في شهر أبريل، أطلقت الحكومة المصرية "المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والجامعات التكنولوجية ومؤسسات التدريب، بهدف تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، من خلال عرض تجارب دولية ناجحة، من أبرزها الشراكة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكوريا الجنوبية.

- في شهر فبراير، تم تنظيم "ملتقى الشباب الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي والابتكار"، بمشاركة وفود شبابية من أكثر من 30 دولة، حيث استعرض المشاركون مشروعات شبابية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ضمن جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والتعاون الدولي.

كما تم تنفيذ النسخة الثالثة من "برنامج الدبلوماسية الشبابية" الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، بهدف تأهيل الشباب المصري للتفاعل مع القضايا الدولية، من خلال تدريبات متخصصة ولقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، بما يسهم في إعداد جيل من "سفراء الشباب" القادرين على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

- على مدار العام، واصلت الدولة تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركّز على دعم ريادة الأعمال، والتدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل والشمول المالي في مختلف المحافظات، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء بيئة محفزة تُطلق الطاقات وتُعزز من المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام الدولة ببناء جيل مؤهل، مبدع، وقادر على المنافسة، بما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.